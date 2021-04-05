Вологда, , 20:54 — REGNUM В Вологде строительство дома для переселения жителей аварийного фонда обернулось уголовным делом. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, застройщику вменяют выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также злоупотребление полномочиями.

По данным следствия, в 2014 году в Вологде был построен 49-квартирный трехэтажный дом №6 на улице Алексинской — по муниципальному контракту, заключенному с ООО «СтройГруп-Регион». Дом был сдан, в квартиры по договорам социального найма заселились бывшие жильцы аварийных «деревяшек». Однако качество нового жилья стало вызывать вопросы сразу после новоселья — на фундаменте здания были обнаружены трещины.

Следствие выявило расхождения в выполненных строительно-монтажных работах ООО «СтройГрупп-Регион» с проектной документацией по 10 разделам. Несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии.

Добавим, что согласно программе по переселению граждан из ветхого жилья на 2019−2025 годы, будет расселен 61 многоквартирный аварийный дом, признанный таковым до 1 января 2017 года. Жилищные условия улучшит 451 семья.