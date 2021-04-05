Москва, , 20:51 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, защитник московского ЦСКА Хердюр Магнуссон сообщил, что не появится на поле до конца текущего сезона, рассказал о своем состоянии в инстаграме.

«Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше.

Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами», — рассказал исландский защитник «армейцев».

В текущем розыгрыше чемпионата России он принял участие в 22 матчах и отличился в них одним голом и результативной передачей.