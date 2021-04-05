Джакарта, , 20:48 — REGNUM Число погибших от наводнений и оползней выросло в Индонезии до 86 человек, сообщает 5 апреля Noticias ao minuto.

Кроме того, 71 человек считается на сегодняшний день пропавшим без вести.

Из-за стихийного бедствия, ставшего причиной их гибели, эвакуированы несколько тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточной Индонезии продолжаются наводнения и вызванные им оползни. власти эвакуируют население пострадавших районов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии из-за наводнения эвакуировали 839 жителей