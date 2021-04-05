Подгорица, , 20:43 — REGNUM Институт лекарств и медицинских изделий (CInMED) Черногории с момента начала вакцинации и до 5 апреля получил в общей сложности 155 сообщений о предполагаемых побочных эффектах после введения вакцины против коронавируса.

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Все отчеты касаются нежелательных реакций, описанных в инструкциях производителя, и все они были отправлены в Центр мониторинга NDNI в Швеции, сообщило министерство здравоохранения Черногории.

Они заявляют, что ожидаемыми побочными эффектами, которые указаны в инструкции к препаратам, являются лихорадка, головная боль, лихорадка, недомогание, боли в мышцах и суставах.

К настоящему времени в Черногории получили вакцину 4,5% населения.