5 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

В известной басне «Квартет» Иван Крылов высмеял бездарных придворных, за болтовнёй и якобы рациональными телодвижениями которых скрывалась банальная неспособность достичь заявленной цели. Спустя два века сатирический сюжет не потерял актуальности для белорусской «идеологической вертикали».

Георгий Шкловский, , 21:34 — REGNUM Александр Лукашенко начал понедельник, 5 апреля, с кадровых назначений. Он переместил министра информации Игоря Луцкого с должности министра информации на должность замглавы президентской администрации, который будет курировать СМИ и так называемую государственную идеологию. Министерское кресло не пустовало — в него был усажен директор представительства МТРК «Мир» в Белоруссии Владимир Перцов.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Первый заместитель начальника главного управления — начальник управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики администрации президента Алексей Гуйда пошел на повышение и был согласован на должность начальника главного управления», — сообщила президентская пресс-служба.

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Кадровые назначения Лукашенко осуществил в условиях продолжающегося политического кризиса, выбирая лучших из худших. Пресловутой «скамейки запасных», как обычно, не оказалось. Столь же обычным стал и основной критерий подбора — личная преданность лично Лукашенко, готовность выполнить любой приказ.

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — заявил Лукашенко при назначении новых персон бюрократической «идеологической вертикали».

По словам Лукашенко, Перцов — это «сильнейший, один из ведущих у нас политологов и политиков». Из этого следует, что в современной Белоруссии политолог и политик характеризуются иными качествами, чем в остальном цивилизованном мире, за которым Лукашенко своё отторгнутое от России удельное владение вести не намерен.

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Лукашенко также сообщил, что в президентской администрации непросто было найти кандидатуры на руководящие должности «идеологической вертикали». Бессменный глава постсоветской республики на этот раз не обманул. Действительно, как говорит китайская мудрость, трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате — особенно когда её там нет.

Белоруссия, выражаясь терминологией знаменитой местной оппозиционерки Марии Колесниковой, во многом невероятная. Государственной идеологии в постсоветской республике нет, но её второй десяток лет преподают в вузах с записью в диплом «идеолог» (Перцов — обладатель такого диплома). Из таких липовых идеологов создают бюрократическую «идеологическую вертикаль», которая на самом деле занимается пропагандой культа личности Лукашенко и демонстрирует полное бессилие в противостоянии с несколькими самодеятельными блогерами.

«Вам обоим предстоит организовывать этот процесс», — сказал Лукашенко, обращаясь к Перцову и Луцкому.

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Новый замглавы президентской администрации, в недавнем прошлом министр информации и руководитель минского гостелеканала «СТВ» Игорь Луцкий, по словам Лукашенко, — это «человек надёжный, идеологически выверенный, выдержанный» и даже «закоренелый чиновник». Фигурантка постановочных диалогов, причастная к убийству оппозиционера, руководитель президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт посчитала уместным дать такую характеристику в официальном сообщении об итогах кадрового понедельника.

«А Владимир Борисович как один из ведущих политологов, журналистов и политиков, может подставить плечо в любое время в этой организационной структуре, которую вам придется вдвоем выстраивать», — добавил Лукашенко.

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Если задача поставлена всерьёз, и это не игра на публику, в чём имеются обоснованные сомнения, то выстраивать придётся фактически новую «идеологическую вертикаль» при старых проблемах. Помимо отсутствия идеологии сохраняются второстепенные хронические болезни — острейший кадровый голод, отсутствие адекватных стратегий и так далее, а с ними справиться невозможно без устранения главной проблемы. С задачей «поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» не справился ушедший на понижение до замов Перцова теперь уже бывший замглавы президентской администрации Андрей Кунцевич, курировавший СМИ и «идеологию».

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Оба ветерана информационных войн с Россией сразу же после назначения сделали заявления для рупоров госагитпропа. В частности, Луцкий заявил госинформагентству БелТА, что Лукашенко при кадровой рокировке поставил задачу «выработки стратегических направлений для того, чтобы в нынешних условиях уже не информационного противоборства, а информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед».

По словам экс-министра, «традиционные» СМИ и Интернет являются главными приоритетами, и теперь «предстоит систематизировать работу в этих направлениях и требовать на своем участке с каждого достижения результатов». Луцкий также сообщил, что ужесточения закона о СМИ (и не только этого закона) «помогут быстро и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку в информационном поле».

Перцов развил эту тему, отметив в комментарии тому же госинформагентству: «Президентом поставлены конкретные задачи по реорганизации работы министерства в соответствии с требованиями времени и той информационной войной, которая сейчас ведется. Поэтому нужно реагировать оперативнее, таким образом, чтобы не бить по хвостам, как говорят в народе, а планировать работу СМИ по замещению информационного поля нашим, государственным контентом в эпоху такого информационного противоборства. Чтобы наш контент был доминирующим, чтобы работа наших журналистов была еще более яркой, качественной».

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«В нашем медиаландшафте, это еще предстоит доподлинно изучить, имеется достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями Белоруссии , соответственно, повестку дня, настроения людей формируют в том числе и иностранные производители, вещатели», — поведал новый министр.

Перцов не может похвастаться успешными медиапроектами. Выходец из провинции, он поднаторел в установлении номенклатурных контактов и мастерски обкладывался бумажками, подтверждающими, что он «ничего такого не делал». Известная с советских времён формула успеха, к слову, прекрасно работает не только на постсоветском пространстве.

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В последнее время Перцов в числе прочих номенклатурщиков от госагитпропа комментировал инфоповоды в весьма посредственной передаче белорусского гостелеканала «Клуб редакторов». При этом представитель МТРК «Мир» неизменно поддакивал генеральной линии, исходящей от администрации президента Белоруссии. Видимо, за такую принципиальность и твёрдость Лукашенко удостоил Перцова комплиментов, назвав не только «политологом», но и «политиком».

С другой стороны, если какой-то студент всерьёз позиционируется белорусскими пропагандистами как «политолог», а деятели вроде Андрейченко или Гайдукевича как «политики», то Перцов точно ничем их не хуже. Просто в Белоруссии сформированы свои специфические стандарты, что ранее представительница медиасемьи Эйсмонт прекрасно продемонстрировала в комментарии на тему белорусского производства ракет средней дальности.

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Заменить импортный продукт на пресловутом белорусском медиаландшафте откровенно нечем. Перцов и Луцкий об этом прекрасно знают. Кунцевич тоже об этом знал, и тоже пытался шевелить придавленного со всех сторон белорусского производителя.

На украинском ландшафте, на российском и любом другом местные производители нагуливают жир, они заняты воспроизводством и конкурентной борьбой, пополнением местных бюджетов и так далее. В Белоруссии всё с точностью до наоборот.

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Белорусская рыба сгнила строго по технологии — с головы. Уже сейчас совершенно ясно, что заявленная цель пресловутого импортозамещения в медийной сфере достигнута не будет. Некому её достигать, да и второстепенная это цель на самом деле.

Поэтому белорусский госагитпроп, целенаправленно превращённый в помойку с завалами кондового официоза и кривляний, будет деградировать и дальше. Иначе и быть не может в условиях лимитрофного прозябания. До всего этого местечкового позора России и дела бы не было, если бы не миллиарды долларов ежегодной поддержки, выделяемой как бы союзнику вдобавок к полутора сотням миллиардов долларов, выделенных ранее под соусом строительства Союзного государства.

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