Подгорица, 5 апреля 2021, 20:37 — REGNUM После экстренного обращения к гражданам Черногории премьер-министра Здравко Кривокапича, в котором он сообщил, что начинает процедуру отставки министра юстиции Владимира Лепосавича из-за «отрицания геноцида в Сребренице», в некоторых города страны начались акции протеста.
В поддержку министра Лепосавича организованы демонстрации в Никшиче, Подгорице, Бело-Поле, Баре и Беране.
Люди вышли на митинги со старыми черногорскими триколарами и транспарантами: «Падет Лепосавич, падет и правительство!», «Из-за Сребреницы с поста выгоняют серба, помните, там не было геноцида».
Собравшиеся скандируют: «Не отдадим Влада» и поют песни о Косово.
Напомним, что отправить министра в отставку может только парламент, хотя и внутри правящей коалиции мнения по этому вопросу разделились.