Подгорица, , 20:37 — REGNUM После экстренного обращения к гражданам Черногории премьер-министра Здравко Кривокапича, в котором он сообщил, что начинает процедуру отставки министра юстиции Владимира Лепосавича из-за «отрицания геноцида в Сребренице», в некоторых города страны начались акции протеста.

В поддержку министра Лепосавича организованы демонстрации в Никшиче, Подгорице, Бело-Поле, Баре и Беране.

Люди вышли на митинги со старыми черногорскими триколарами и транспарантами: «Падет Лепосавич, падет и правительство!», «Из-за Сребреницы с поста выгоняют серба, помните, там не было геноцида».

Собравшиеся скандируют: «Не отдадим Влада» и поют песни о Косово.

Напомним, что отправить министра в отставку может только парламент, хотя и внутри правящей коалиции мнения по этому вопросу разделились.