Москва, , 21:37 — REGNUM Осквернение памятника Александру Грибоедову в Тбилиси является частью спецоперации по дестабилизации отношений между Грузией и Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил политик, бывший депутат парламента Грузии Леван Пирвели.

Причем, интересанты обострения отношений есть как с российской, так и с грузинской стороны. В пользу этой гипотезы собеседник ИА REGNUM назвал тот факт, что за недавними антироссийскими выступлениями стоит одна из сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елена Хоштария.

По словам Пирвели, Хоштария окончила МГИМО и имеет обширные связи в Москве. По информации политика, именно с её помощью определенные силы внутри России планировали снизить туристический поток граждан РФ в Грузию, которая с 1 марта открыла свои границы для иностранцев. Что это за силы грузинский политик не уточнил, сказав только, что как и в Грузии, так и в России есть группы лиц, которым выгодно обострение конфликта. Вместе с тем, к радикальным действиям в отношении России часть грузинской оппозиции, в том числе представителей партии «Единое национальное движение», также подталкивают США.

«Гражданам России сегодня сложно попасть в Европу. В Грузии и раньше было много отдыхающих россиян. При закрытых европейских границах Грузия наполнилась бы российскими туристами, но это не нравится ряду сил. Что касается «Единого национального движения», то они по заданию американцев работают над тем, чтобы еще больше усилить противостояние России и Грузии», — сказал собеседник ИА REGNUM.