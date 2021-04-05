Салехард, , 20:36 — REGNUM Власти Ямала предложили Федеральному агентству по рыболовству отменить заявки на вылов рыбы для представителей коренных малочисленных народов севера, включённых в федеральный реестр. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Рыбохозяйственный комплекс на Ямале имеет не только экономическое, но и важное социальное значение, отметил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым 5 апреля. В отрасли заняты тысячи жителей небольших посёлков.

«Предлагаем реализовать упрощённый беззаявочный принцип доступа лиц из числа коренных малочисленных народов севера к использованию водных биоресурсов. При этом предлагаем исключить необходимость направления заявок о предоставлении права на вылов рыбы и обязанность по предоставлению отчётности о результатах рыболовства для данной категории граждан», — предложил главе Росрыболовства директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай.

По итогам совещания Илья Шестаков заявил о возможности убрать заявительный принцип для тех представителей коренных малочисленных народов Севера, кто будет включён в федеральный реестр.