Лион, Франция, , 20:34 — REGNUM Во Франции около Лиона в сгоревшем фургоне был найден труп. По данным полиции фургон использовался для занятия проституцией. Об этом 5 апреля сообщает Le Figaro.

Фургон был подожжен на дороге в коммуне Мейзьё. Тело было найдено в ночь с воскресенья на понедельник, 5 апреля. Пол жертвы на данном этапе не уточняется. Расследование причин смерти проводится жандармами исследовательской бригады коммуны Мион. По словам прокурора, «согласно первоначальному расследованию, этот фургон действительно обычно использовался для проституции».

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