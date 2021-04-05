Москва, , 21:33 — REGNUM Вопрос переноса памятника и праха русскому дипломату, поэту, драматургу, пианисту и композитору Александру Грибоедову из Грузии в Россию не уместен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политик, бывший депутат парламента Грузии Леван Пирвели.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, не следует ли властям России начать борьбу за перенос памятника Грибоедову и его праха в РФ после его осквернения неизвестными, политик отметил, что подобные меры излишни. Ни праху, ни памятнику известного поэта ничего не угрожает. Более того, его перенос невозможен по этическим соображениям — рядом с драматургом покоится его жена Нино Чавчавадзе, которая сохраняла верность своему супругу даже после его гибели и не вышла замуж повторно.

«Грибоедов здесь долго покоится, покоится он рядом со своей супругой Ниной Чавчавадзе. Поэтому разделять супругов — это абсурдно, на мой взгляд. Тем более, поводы придуманы в политических целях. У Чавчавадзе здесь есть потомки. Я полагаю, это (вопрос перемещения праха — прим. ИА REGNUM) прерогатива этой семьи», — сказал Пирвели.

Также собеседник ИА REGNUM заявил, что праху Грибоедова и памятнику в Тбилиси ничего не угрожает. Что касается недавнего инцидента, то этот акт вандализма был исполнен оплаченными провокаторами, которые действовали по заданию приближенных к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

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