Рим, , 20:33 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 5 апреля, в Италии умерли 111 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 296 (днем ранее — на 326), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 680 (днем ранее — на 18 025).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 678 944 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 570 096 человек — на 1061 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 3 463 295 человек (за день этот показатель вырос на 18 тысяч), что составляет 5,75% населения Италии.