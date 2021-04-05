Киев, , 20:30 — REGNUM У украинской армии хватит сил, чтобы сдержать вторжение российских войск из Крыма, в случае реализации такого сценария, заявил в эфире украинского телевидения вечером 5 апреля заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006—2010 гг., генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Военный рассказал, что с 2014 годавоенный российский потенциал вырос ориентировочно в три раза, причем во всех сферах: и в воздухе, и на земле, и в воде.

«И они готовятся к такому варианту (вторжение на территорию Украины), у них есть такие планы… Отрабатывается возможность десантирования ‑ и воздушного, и морского ‑ и применение всех видов вооружения. Однако нынешних ресурсов ВСУ достаточно, чтобы сдержать наступление. У нас уже совсем другая армия, силовые структуры, поэтому мы будем вести себя жестко, мобилизуем все силы», — заявил Романенко.

Украинский генерал-лейтенант заявил, что в случае наступления «это будет очень кровавая война», поскольку при расширении российской агрессии на помощь Украине придут международные партнеры, «которые открыто демонстрируют такую готовность».

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля главное управление разведки украинского министерства обороны обнародовало доклад, в котором говорится, что Россия якобы хочет расширить военное присутствие на территории Донбасса путем введения туда своих регулярных воинских подразделений и при этом не исключается попытка продвижения российских войск в глубь территории Украины.

Сегодня, 5 апреля, пресс-секретарь российского лидераДмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, а потому передвижение Вооруженных сил РФ по территории страны не должно вызывать беспокойства каких-либо других стран.