Москва, , 20:30 — REGNUM «Дефицита удобрений не прогнозируется», — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава Минсельхоза рассказал главе государства, что сейчас его ведомство проводит регулярные совещания с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой, представителями субъектов РФ и отраслевыми союзами, чтобы в полном объёме обеспечить минеральными удобрениями российских аграриев.

«Думаю, что справимся», — сказал Патрушев.

Фактически Дмитрий Патрушев подтвердил готовность Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) обеспечить отечественных аграриев минеральными удобрениями и под весенний, и под осенний сев. О ней ассоциация заявила еще в феврале, после объявления об увеличении прогноза потребления минудобрений с 3,8 млн т д.в. до 4,5 млн т. д.в.

«У производителей есть многолетний опыт приоритетных поставок на российский рынок, — говорил ранее исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. — В 2019 году аграрии закупили почти на полмиллиона тонн больше запланированного, в прошлом году Минсельхоз дважды поднимал прогнозную планку по закупкам удобрений. В итоге вместо 3,4 млн тонн, заявленных в начале прошлого года, российские производители обеспечили спрос в 4 млн тонн».

Для российского АПК отечественные минеральные удобрения самые доступные: здесь применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы, а производители реализуют целый комплекс мер по сдерживанию цен. Благодаря мерам ФАС и производителей, цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Напомним, правительство признало действующий механизм регулирования цен на удобрения в стране работоспособным, сообщали ТАСС в одном из ведомств, участвующих в совещании кабмина.

Глава Минсельхоза на встрече с Владимиром Путиным также отметил, что в России ежегодно растет объем внесения удобрений.

«Мы видим, что у нас ежегодно всё больше и больше удобрений вносится, — рассказал министр. — Надеюсь, что в 2021 году мы достигнем показателя 55 килограммов на один гектар пашни. И вообще, в принципе правильный объём удобрений, научно обоснованный, — это 80 килограммов на один гектар пашни. Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объём уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции, это для нас первостепенное значение имеет».

Ранее еще один представитель ведомства — первый заместитель министра Джамбулат Хатуов — на совещании оперативного штаба заявил, что применение минеральных удобрений необходимо наращивать на 10−15% ежегодно. Для этого Министерством разработан и направлен в регионы план по увеличению приобретения удобрений до 2025 года до научно-обоснованного уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: В РСПП разрабатывают национальный рейтинг компаний в области ЦУР