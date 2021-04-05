Химки, Московская область, , 20:28 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением о текущей ситуации в верхней половине таблицы чемпионата России и результатах своей команды.

«Думаю, никто не мог представить, что «Химки"попрут, и сейчас нас сравнивают с машиной, которая всех побеждает. Конечно, приятно это всё слышать, но не нужно на этом останавливаться. Теперь мы обезопасили себя от вылета и давление переключилось на то, чтобы попасть в Лигу Европы. Сейчас у нашей команды изменился настрой.

«Зенит» находится в рабочем состоянии. Я слежу больше за нашей командой. У «Зенита» были удачные и неудачные игры, их чуть-чуть шатает. Но, думаю, в матче с нами у них будет хороший настрой, потому что они понимают, что им в спину дышат соперники и терять очки нельзя.

Еще не факт, что «Зенит» будет чемпионом, соперники отстают всего на четыре очка. Раньше и по 8−9 очков отыгрывали», — рассказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Химки» находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата с 35 очками в 23 турах.