Лондон, , 20:24 — REGNUM Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 апреля.

По состоянию на 19:39 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 5,16% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $61,51 за баррель.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 5,73% — до $57,93 за баррель.

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