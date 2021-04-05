Вологда, , 20:24 — REGNUM Вологодский городской суд поставил точку в деле о хищении 73 млн рублей при строительстве Белозерского шоссе — приговор заслушали чиновники городской администрации, экс-директор «Водоканала» и бывший глава строительной фирмы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, работы по строительству виадука на Белозерском шоссе были завершены в июне 2016 года, а уже в марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере».

Согласно материалам дела, деньги на строительство дороги были выделены в рамках целевой программы строительства автодорог. Сметная стоимость переноса коммуникаций составила 215,7 млн рублей, в том числе водопровода и канализации — 140,7 млн рублей. В марте 2013 года начальник департамента градостроительства Алексей Осокин, зная, что документация не прошла госэкспертизу и не утверждена, дал указания бывшему гендиректору «Вологдагорводоканала» Александру Присяжному перенести водопровод и канализацию за счет средств предприятия. Выполнение работ и закупку стройматериалов согласовал бывший замруководителя департамента градостроительства Антон Мусихин. К августу 2013 года новые сети были построены.

Приговором суда Алексей Осокин и директор строительной фирмы ООО «СК Север» Анатолий Бутусов признаны виновными в мошенничестве и приговорены к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Мусихину назначен штраф в 100 тыс. рублей, Присяжному — к штрафу в 50 тыс. рублей, оба освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. Экс-консультант департамента градостроительства Игорь Ивонин получил условный срок.