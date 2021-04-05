Киев, , 20:17 — REGNUM Дефицит Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2021 года составил 7,5 млрд грн (порядка $270 млн), сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 5 апреля.

Согласно информации фонда, доходы за этот период составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн. В частности, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в первом квартале составили 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.

Между тем, эксперты уверены, что реальный дефицит пенсионного фонда Украины существенно выше. Специалисты Киевской школа экономики в своем анализе отмечают, что в марте фонд снова покрывал свой дефицит за счет займов единого казначейского счета (ЕКС) и не смог вернуть на конец месяца уже 6,6 млрд грн по сравнению с 3,7 млрд грн в феврале. Таким образом, подсчитали в школе экономики, с начала 2021 года объем непогашенных средств фонда составляет 13,3 млрд грн.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за ускоренной индексации пенсий, которая по решению правительства произошла 1 марта, хотя изначально планировалась только на лето.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве сообщили, что в результате индексации с 1 марта повышение пенсии в среднем на 300 грн получили 8 млн украинских пенсионеров. Согласно планам власти, в 2021 должно состоятся еще три этапа повышения пенсий, однако эксперты сомневаются, сможет ли пенсионный фонд выдержать такую нагрузку.