Челябинск, , 20:15 — REGNUM В Челябинске подрядчики за свой счёт устранят дефекты дорожного покрытия, уложенного ими ранее, выявленные с наступлением весны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вопрос подняла глава города Наталья Котова на аппаратном совещании. Она отметила, что горожане часто жалуются на плохое состояние дорог, причём жалобы поступают из всех районов города.

«Нужно поднять все контракты. Там, где гарантийные сроки сохранились, обязать подрядчиков выполнить ямочный ремонт на всех участках дорог, которые ремонтировались в предыдущие годы», — отметила градоначальница.

Вице-мэр Максим Куляшов со своей стороны подчеркнул, что гарантийный срок на асфальтовое покрытие дорог, отремонтированных в 2020 году, составляет четыре года. Ревизия объектов уже идёт вместе с подрядчиками. Они за свой счёт устранят выявленные дефекты.