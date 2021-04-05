Москва, , 20:15 — REGNUM В России отмечается увеличение спроса на высокое качество сервиса в курьерской доставке, заявил ИА REGNUM 5 апреля директор по развитию логистического оператора Logsis Алексей Вайсберг. «Наши клиенты считают крайне востребованной доставку в определенный интервал и контролируют исполнение требований курьерской службой», — отметил эксперт, говоря о тенденциях развития российского сегмента е-коммерс.

«Около 60% партнеров сегодня работают с возможностью частичного выкупа заказа и включают определенные инструменты мотивации покупателя на полный выкуп, с которыми приходится работать. Около 15% клиентов заинтересованы в увеличении времени ожидания на адресе. Также есть запросы на сборку мебели, подключение бытовой техники, подъем крупногабаритных товаров на этаж и их установку в квартире», — пояснил Вайсберг.

По его словам, крайне востребованными становятся и другие дополнительные услуги: приемка возвратов у покупателей, работа с частичной предоплатой на сайте продавца, доставка точно по времени, день в день, до двери из ПВЗ или торговой точки клиента.

«Конечно, это не новые сервисы. Но все больший набор услуг из приятных «фишечек» курьерской компании переходит в разряд must have. Это очень хороший тренд — компаниям становится интереснее конкурировать, а покупатель получает дополнительные возможности», — добавил эксперт.

Напомним, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за год российский рынок интернет-торговли вырос на 44% и достиг 431,3 млрд рублей.