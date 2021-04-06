Тольятти, Самарская область, , 09:58 — REGNUM Собрание кредиторов ООО «Томет» (г. Тольятти Самарской области) приняло решение о продолжении производственно-хозяйственной деятельности завода. Как сообщает издание Togliatti24.ru, таким образом кредиторы поддержали стратегию, разработанную конкурсным (арбитражным) управляющим ООО «Томет» Анатолием Селищевым. Стратегия предусматривает сохранение производства и трудового коллектива, а также развитие и обновление производственного комплекса завода. В собрании приняли участие представители кредитора — АО «ОХК «Уралхим», представители собственника ООО «Томет» — гонконгской компании Triumph Development Limited и ПАО «Тольяттиазот».

"Собрание поддержало мою стратегию о продолжении работы завода. Я считаю, это единственно правильное решение, и с точки зрения государства как получателя налогов, и с точки зрения кредиторов, которые заинтересованы в генерировании прибыли, и самого должника, которому необходимо выплачивать возмещение, ну и, конечно, это в интересах работников предприятия», — заявил Анатолий Селищев.

Он подтвердил, что оба агрегата метанола продолжают работать в штатном режиме. Напомним, второй агрегат метанола находился с октября 2020 до 20-х чисел марта 2021 года в полугодовом простое. В декабре 2020 года генеральный директор ООО «Томет» Владимир Чабров попытался его запустить, но безуспешно. При пусковых работах произошла авария с частичным разрушением газовых трубопроводов, отремонтировать которые не смогли. 3 марта 2021 года Чабров был отстранен судом от должности генерального директора ООО «Томет» и на заводе была введена процедура конкурсного производства. Конкурсному управляющему Анатолию Селищеву, который 9 марта 2021 года пришел на смену Чаброву, совместно с командой технических специалистов за две недели удалось осуществить необходимый ремонт и успешно запустить второй агрегат метанола. В настоящее время ООО «Томет» работает на проектной мощности, выпуская 2500 тонн метанола в сутки.

Сейчас управленческие и производственные службы «Томета» готовятся к ремонтной кампании, которая начнется через две недели. «Подошел срок плановых остановочных ремонтов на обоих агрегатах. Сейчас мы оперативно закупаем комплектующие для ремонта», — сообщил Селищев. По его словам, работы продлятся около месяца. Кроме того, отметил конкурсный управляющий, по согласованию с кредиторами на «Томете» вскоре начнется строительство нового объекта — пункта налива метанола в автоцистерны. «Это объект нового строительства, — пояснил Селищев. — До сих пор на предприятии действовала только наливная эстакада для железнодорожных цистерн. Со строительством новой эстакады мы сможем осуществлять более ритмичные отгрузки и гибче реагировать на запросы внутреннего рынка. В ближайшее время начнется проектная стадия. Рассчитываем, что сможем ввести объект в строй за месяц, но многое будет зависеть от согласования этапов строительства профильными ведомствами».

Вторым пунктом собрания акционеров, состоявшегося 1 апреля, стал вопрос о повышении ежемесячного вознаграждения конкурсного управляющего. Кредиторы проголосовали за увеличение фиксированной суммы вознаграждения с 30 до 350 тыс. рублей до выплаты налогов и сборов.

Анатолий Селищев подтвердил также ранее высказанное им обещание о предстоящем в самое ближайшее время повышении заработных плат производственным рабочим на 10−15 процентов.