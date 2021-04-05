Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Президент США Джо Байден поблагодарил иммигрантов, недавно получивших гражданство США, за поддержку. Он выразил благодарность во время официального видеообращения. Об этом 5 апреля сообщает Associated Press.

В коротком видеоролике Байден оценил мужество «новых граждан», которые прибыли в США, а также упомянул о том, что он сам потомок ирландских переселенцев. Вместе с тем он выразил благодарность за тот вклад, который жители других стран внесли в развитие американского общества.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали нас и за то, что поверили, что Америка достойна ваших стремлений», — заявил Байден в видео и называл США великой нацией иммигрантов.

Напомним, что данное сообщение появилось на фоне того, как иммиграционная программа Байдена значительно приостановилась с тех пор, как он еще в первую неделю пребывания на посту президента США направил в Конгресс иммиграционный проект. Более того, Байден продвигается медленнее, чем хотели бы активисты, на пути к снятию установленных при Трампе ограничений по приему беженцев.