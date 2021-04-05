Стокгольм, , 20:22 — REGNUM «Умеренные» предлагают ввести государственное единообразное пособие для вновь прибывающих лиц в Швецию. Согласно предложению, те, кто не работает, будут получать значительно меньшую компенсацию от властей в течение первых пяти лет в Швеции по сравнению с теми, кто трудоустроен. В партии считают, что это подтолкнет мигрантов к еще большей интеграции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Многие приезжающие в Швецию работают и обеспечивают себя, но слишком многие оказываются вне рынка труда. Одна из причин этого — очень щедрые системы пособий в Швеции. Более того, мы хотим, чтобы пособие было ниже в течение первых пяти лет, чтобы таким образом окупилось трудоустройство», — заявила в эфире SVT представитель «Умеренным» по политическим и экономическим вопросам Элизабет Свантессон.

Партия также выступает за установление предельной общей суммы полученных пособий не более 15 000 крон (€1 500) в месяц.