Москва, , 19:54 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 5 апреля выявлено 453 носителя коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 453 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным военных медиков, двое инфицированных в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 19 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 32 338 человек.

Минобороны также приводит данные о ходе добровольной вакцинации в Вооружённых силах, согласно которым прививку первым компонентом вакцины «Спутник V» получили уже более 429 тысяч военнослужащих.