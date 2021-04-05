Котлас, Архангельская область, , 19:49 — REGNUM В Котласе (Архангельская область) вынесен приговор 27-летнему жителю Ухты, устроившему «пьяное» ДТП, в результате которого погибли три девушки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, аварий произошла 15 ноября 2019 года на трассе «Котлас-Коряжма». Осужденный, управляя автомобилем «Audi Q3» в состоянии алкогольного опьянения со скоростью около 170 км/ч, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», в салоне которого находились три девушки. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года.

Потерпевшим осужденный выплатит 6 млн рублей.

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