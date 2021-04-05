Бишкек, , 19:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии должно отреагировать на вмешательство посла США Дональда Лу во внутренние дела республики. Об этом заявил депутат Шайлообек Атазов, выступая на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 5 апреля.

Парламентарий потребовал от главы внешнеполитического ведомства Руслана Казакбаева официально выразить недовольство деятельностью американского дипломата, вручив ноту протеста в связи с тем, что тот объявил вознаграждение за гражданина Киргизии.

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«Он объявил вознаграждение за нашего соотечественника, который даже судом не признан виновным. Посол и его агенты порочат нашу страну, а вы молчите. И они пользуется вашим бездействием», — возмутился депутат.

В ответ на это глава киргизского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что МИД Киргизии уже неоднократно проводил беседы с послом США Дональдом Лу по поводу его высказываний, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела республики.

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