Бишкек, , 19:46 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев рассказал о том, когда в республике вероятнее всего случится третья волна пандемии коронавируса, передает «Kaktus.media».

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По его словам, это произойдет в конце мая — начале июня 2021 года — то есть почти через год после того, как большинство киргизстанцев переболели COVID-19.

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В пользу этой версии, как отмечает глава минздрава, говорит тот факт, что с каждым месяцем иммунитет у переболевших падает, поскольку уровень антител в организме снижается по прошествии времени.

«Кто сильнее болел, у того антитела больше — девять и больше десяти. У тех, кто переболел в легкой форме, титры от двух до пяти. По расчетам ученых, те, кто болел легкой формой, могут повторно заразиться», — констатировал он.

Также министр выразил надежду на то, что к моменту пришествия третьей волны пандемии удастся сформировать коллективный иммунитет, провакцинировав 70% жителей Киргизии.

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