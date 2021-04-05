Кострома, , 20:00 — REGNUM Действующий депутат Государственной думы от Костромской области Алексей Ситников подал документы на участие в праймериз партии «Единая Россия», которые предшествуют выборам 2021 года в Госдуму. Об этом он сообщил на личной странице «ВКонтакте».

Алексей Ситников Https://kostroma.er.ru

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат уточнил, что не станет совмещать кампанию в округе с местом в партийном списке.

«Я подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии по одномандатному округу. В 2016 году я избирался как одномандатник и давал обещания избирателям. Значительная часть из них отработана, но остаются некоторые вопросы. Я пойду на выборы именно как одномандатник, потому что вижу свою эффективность в представлении интересов жителей Костромской области».

Напомним, первым в регионе заявку на участие в предварительном голосовании подал депутат Костромской областной думы от «Единой России» Дмитрий Грибков. О желании участвовать в выборах в Госдуму также заявил московский историк и оппозиционер Валерий Соловей, депутат Костромской облдумы от ЛДПР Руслан Фёдоров и новый координатор регионального отделения партии Александр Спиридонов.

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