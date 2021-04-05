Архангельск, , 19:37 — REGNUM В январе 2021 года среднемесячная начисленная зарплата работников культуры и спорта в Архангельской области сократилась на 28%, сообщает Архстат.

По данным ведомства, к началу года размер средней зарплаты в этой сфере составил 45,6 тысяч рублей, что на 28% ниже, чем в декабре 2020 года и на 0,3% ниже, чем в январе 2020-го. При этом зарплата в данном секторе на 17% ниже, чем в среднем по региону.

Между тем, в правительстве региона ситуацию не считают критичной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, сегодня, 5 апреля, губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с представителями областной организацией Российского профсоюза работников культуры обратил внимание на то, что гарантированная часть оплаты труда работников сферы культуры является самой высокой среди учреждений социальной сферы в регионе.

«Прошлый год для культурной сферы области был непростым. Но, несмотря на все трудности и приостановку работы из-за пандемии коронавируса, нам удалось сохранить кадровый состав учреждений и обеспечить увеличение зарплаты сотрудников отрасли на 7,2 процента по отношению к уровню 2019 года», — цитирует пресс-служба правительства Цыбульского.

Как эти достижения пострадали от январского падения зарплат пока не уточняется.

По данным правительства региона, в настоящий момент в области трудятся шесть тысяч работников культуры.