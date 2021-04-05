Ярославль, 5 апреля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Ярославле сменился генеральный директор подконтрольного мэрии АО «Вознесенский». Об этом сообщает официальный сайт мэрии города. С сегодняшнего дня на пост руководителя предприятия назначен Сергей Бакшин, ранее советник мэра по вопросам торговли, рекламы и туризма.

Сергей Бакшин

Прежний директор Мария Ярагина уволена несмотря на протест коллектива предприятия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники обратились с письмом к депутатам муниципалитета, в котором просили не увольнять директора. Также появилась информация о том, что смена руководителя связана с планами продать часть имущества предприятия.

«Моя задача, как руководителя, сделать предприятие прибыльным и продолжить ту работу, которая была начата предыдущим руководителем. Обязательно сохраним имеющиеся кадры, потому что их работа эффективна, будем с этой командой решать новые задачи. Одной из главных целей является погашение имеющейся задолженности перед контрагентами», — приводит сайт мэрии города слова Сергея Бакшина.

АО «Вознесенский» занимается сдачей в аренду офисных и торговых площадей комплекса бывших Вознесенских казарм в центре Ярославля, а также содержит концертно-спортивный комплекс.

Нового директора Сергея Бакшина называют одним из наиболее приближенных к мэру города людей. При этом ранее он в основном оставался в тени в Ярославле: не занимал руководящих постов и редко появлялся в публичном пространстве.