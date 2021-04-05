Киев, , 19:34 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко вечером 5 апреля в эфире телевидения прокомментировал ситуацию с выдачей спецпропусков на общественный транспорт в столице Украины.

По его словам, по расчетам мэрии, в Киеве около 400 тыс. человек задействованы в жизнедеятельности города, и пропусков напечатали с запасом, но этого все равно не хватило.

«Мы напечатали 440 тыс. пропусков и раздали их. Нам поступили еще дополнительно заявки — напечатали еще 60 тыс. пропусков… Но больше мы печатать не будем, потому что тогда возникает вопрос: для чего мы вводим ограничения, если все смогут ездить?», — заявил Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что с сегодняшнего дня в Киеве начали действовать болеестрогие, чем раньше, коронавирусные ограничения из-за критической ситуации с заболеваемостью. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, что привело к большим проблемам с передвижением. В ситуацию вмешался офис президента, где были «вынуждены констатировать», что задача внедрения спецпропусков не была выполнена должным образом.

«Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой. Подчеркиваем, что власти Киева обязаны срочно исправить ситуацию», — призвали в ОП.