Москва, , 19:32 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» помогла аргентинскому президенту Альберто Фернандесу переносить COVID-19 в лёгкой форме. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили 5 апреля в пресс-службе Кремля.

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Путин, позвонив Фернандесу, поздравил аргентинского коллегу с днём рождения и и пожелал ему «скорейшего и полного выздоровления».

"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине «Спутник V», благодаря которой заболевание у него проявилось в лёгкой форме», — говорится в сообщении.

Глава Аргентины высоко оценил оказываемое Москвой содействие Буэонос-Айресу в борьбе с распространением коронавируной инфекции и выразил заинтересованность в дальнейших поставках вакцины «Спутник V» в Аргентину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Фернандеса распространила информацию о звонке Путина, интересовавшегося состоянием здоровья аргентинского коллеги.

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