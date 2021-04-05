Бишкек, , 19:32 — REGNUM Роспотребнадзор безвозмездно передал министерству здравоохранения Киргизии еще одну мобильную микробиологическую лабораторию экспресс-диагностики. Об этом сообщает посольство России в Бишкеке.

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В российском диппредставительстве отмечают, что киргизстанские медики получают техническую помощь от России в рамках Соглашения о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил.

Лаборатория предназначена для использования в составе специализированных мобильных противоэпидемических бригад при возникновении чрезвычайных ситуаций инфекционного характера.

ИА REGNUM напоминает, что еще несколько таких же мобильных лабораторий для проведения экспресс-диагностики Россия передала в дар минздраву Киргизии в 2018 и 2020 годах.

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