Киев, , 19:21 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 2 апреля действительно заявил о своем восхищении лидерством главы Украины, и эта фраза имела протокольный характер.

Об этом говорится в расследовании издания «Европейская правда», опубликованном 5 апреля.

Издание отмечает, что по итогам телефонного разговора 2 апреля официальные сообщения Белого дома и офиса президента Украины оказались принципиально разными по объему и содержанию, причем наиболее привлекла внимание фраза украинской стороны — «Байден отметил, что восхищен лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами».

СМИ провело расследование и выяснило — Байден эту фразу действительно говорил, что подтверждают американские источники. Более того, один из собеседников утверждает, что сторона США знала о содержании украинского пресс-релиза ещё до публикации и не имела возражений.

«Мы, конечно, не редактируем украинские сообщение, но это общепринято и нормально для стратегических партнеров — посоветоваться перед публикацией, чтобы согласовать сигналы», — отметил источник.

В материале говорится, что фразу о «восхищении лидерством» американская сторона восприняла как чисто протокольную.

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский заявил Байдену, что Украина и США «стоят плечом к плечу», когда речь идет об укреплении «наших демократий».