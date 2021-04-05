Москва, , 19:17 — REGNUM Поздравительная телеграмма направлена Фам Минь Тиню с избранием на должность премьер-министра Вьетнама главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства РФ.

Михаил Мишустин «От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с избранием на должность премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам».

Мишустин пожелал вьетнамскому коллеге «доброго здоровья, благополучия и успехов» в «ответственной деятельности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Вьетнаме был избран на должность президента Нгуен Суан Фуку, а Фам Минь Чинь был избран премьер-министром.

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