Буэнос-Айрес, 5 апреля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, сообщает 5 апреля пресс-служба аргентинского президента.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Президент Аргентины Альберто Фернандес делает прививку вакциной «Спутник V»

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе российского лидера.

Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге, заболевшему коронавирусом, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Фернандес в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за предоставленную Аргентине вакцину от коронавируса, а также сообщил, что его заболевание протекает в легкой форме.