Москва, , 10:48 — REGNUM Викентий Иосифович Дроздович (1911−1942) с начала войны рвался на фронт. Но его, председателя Межно-Слободского сельсовета (Клецкий район Белоруссии) оставили на месте для помощи в проведении мобилизации. А два дня спустя, 24 июня 1941 г., район был оккупирован нацистами…

Викентий Иосифович Дроздович

Дроздович пошел с беженцами, надеясь соединиться с отходившими частями Красной армии, но в пути встретился с секретарем Минского обкома Иваном Варвашеней, которого знал еще с довоенных времен. Тот занимался формированием партизанских отрядов и поручил Викентию Иосифовичу создать подпольную организацию на базе Межно-Слободского сельсовета.

Со временем движение Сопротивления разрасталось, и в июле 1942 года Дроздович стал командиром взвода в партизанском отряде имени Григория Котовского (входил в бригаду имени Климента Ворошилова).

В декабре 1942 г. во время контрпартизанской операции взвод Дроздовича (19 человек) прикрывал отход бригады. В течение четырех часов лесные солдаты отбили восемь атак противника, дав тем самым возможность спастись основным силам, но сам Викентий Иосифович в том бою погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года председателю Межно-Слободского сельсовета было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг на Украине