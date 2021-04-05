Красногорск, , 21:42 — REGNUM В первых в 2021 году субботниках в Подмосковье приняли участие 87 тыс. человек. Такая информация размещена на официальном сайте правительства Московской области.

Мероприятия по благоустройству состоялись 3 апреля. Помимо 87 тыс. человек улицы подмосковных городов после зимы приводили в порядок 1,6 тыс. единиц техники. В парках и на общественных пространствах подмели свыше 2 млн квадратных метров территорий, помыто более 112 тыс. квадратных метров твердых покрытий, а также покрасили 2733 малых архитектурных формы и детские площадки, отремонтировали 5,5 тыс. погонных метров ограждений.

Среди участников субботника 30 тыс. являлись сотрудниками муниципальных организаций, 23 тыс. были работниками частных организаций, а еще 31 тыс. человек были местными жителями.

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