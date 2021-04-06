Москва, , 10:27 — REGNUM Про таких людей, как Яков Дмитриевич Щербаков (1915−1991), принято говорить, что у них «военная косточка». Хотя ничего собственно военного у будущего ветерана не было: до войны он трудился трактористом, а всю войну прошагал рядовым.

Яков Дмитриевич Щербаков

Хотя личной храбрости и умения руководить Щербакову было не занимать. Так, во время боя за село Рыжановка (Черкасская область) он заменил раненого командира взвода и первым ворвался в село, обеспечив выполнение задачи для всей роты. Не менее смело действовал солдат и в уличных боях в Умани.

Да и подвиг Яков Дмитриевич совершил, будучи все тем же рядовым 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции (5 марта — 17 апреля 1944 г.) под селом Грасень его рота попала в окружение. Щербаков, вновь заменил раненого командира и двое суток успешно руководил боем.

13 сентября 1944 Указом Президиума Верховного Совета СССР Якову Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 10 859).

Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в родной Алтайский край, где сначала устроился шофером в колхозе, а затем трудился на стройках в Бийске. Вновь ничего военного.

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