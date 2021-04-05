Москва, , 18:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными. Об этом заявила 5 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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"Межвидовые перемещения вируса могут спровоцировать его генетические мутации, что, в свою очередь, будет иметь последствия для заболевания людей», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель ВОЗ отметила, что специалисты уже располагают данными о заражении коронавирусом собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак, контактировавших с заболевшими людьми.

В свою очередь, в пресс-службе Россельхознадзора сообщили агентству «Москва», что в России на сегодняшний день зафиксировано два случая передачи коронавируса кошкам от человека: в Тюмени и в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта в России была зарегистрирована первая и пока единственная в мире вакцина от коронавирусной инфекции для животных. Препарат под названием «КарниВак-Ков» был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Клинические испытания препарата проводились на кошках, песцах, собаках, лисах и норках с октября 2020 года.