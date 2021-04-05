Анкара, , 18:57 — REGNUM Совместное заявление 104 турецких военных в поддержку конвенции Монтрё осудил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган 5 апреля на пресс-конференции в столице Турции.

Эрдоган «Недопустимо, чтобы 104 адмирала собирались и в один миг распространили подобный документ».

Он сказал, что не считает «проявлением свободы слова» это совместное обращение военных. Эрдоган считает, что конвенция Монтрё являлась для своего времени очень важным документом.

Он добавил, что власти Турции собирались «выполнять положения конвенции Монтрё, во всяком случае до тех пор, пока не появится подходящей замены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во властных кругах Турции обсуждается вопрос о возможном выходе страны из конвенции Монтрё. 104 бывших служащих ВМС Турции опубликовали обращение о том, что Анкара не должна покидать конвенцию.

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