Кизилюрт, Дагестан, , 18:55 — REGNUM В Дагестане в результате ДТП погиб восьмилетний ребенок. Мальчик попал под колеса грузовика ГАЗ-278 831 и скончался от полученных травм, сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 4 апреля на проспекте Шамиля в городе Кизилюрте. В темное время суток ребенок каким-то образом оказался на прицепном устройстве автомашины. При повороте автомобиля он упал под колеса прицепа. Мальчика пытались госпитализировать, но он скончался от травм по дороге в больницу.

За рулем грузовика находился 41-летний житель селения Чиркей. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Махачкале женщина задавила собственного двухлетнего ребенка. Находясь за рулем автомобиля Toyota RAV-4, она парковалась на улице Расула Гамзатова и наехала на мальчика.