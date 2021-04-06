Москва, 6 апреля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Вся жизнь Алексея Андреевича Елизарова (1922−1950) была связана с кораблями. Окончив Ростовское мореходное училище, он работал в Азовском морском пароходстве. Поэтому неудивительно, что в 1941 г. молодой человек оказался в военно-морском флоте. Сначала он ходил мотористом на тральщике «Райкомвод», который доставлял подкрепления и грузы в Одессу, а затем в Севастополь. Позже под Новороссийском Алексей Андреевич сражался в морской пехоте. Был ранен. По выходе из госпиталя старшину 2-й статьи Елизарова назначили капитаном десантного мотобота № 17 дивизиона десантных мотоботов Новороссийской базы Черноморского флота.

Алексей Андреевич Елизаров

Особо отличился в ноябре 1943 при форсировании Керченского пролива. Совершил 17 рейсов, доставляя десантников, боеприпасы, продовольствие в район высадки. Так, 1 ноября во время высадки у поселка Эльтиген (ныне часть Керчи) старшина лично повел десантников в атаку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года Елизарову было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 2895).

Также Алексей Андреевич был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу».

В 1947 году Елизарова демобилизовали в звании старшины 1-й статьи. После этого он работал старшим помощником капитана в Дунайском пароходстве, начальником причала Сочинского морского порта в Хосте.