Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил жителей города принять участие в общегородском субботнике, который состоится 24 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в своем радиообращении к горожанам 5 апреля градоначальник напомнил, что в 2020 году субботники были отменены из-за пандемии коронавируса — впервые за многие десятилетия.

«В этом году традиция апрельской уборки Петербурга восстановлена. Мы планируем провести день благоустройства, в субботу, 24 апреля. Городские службы уже приступили к наведению порядка на улицах, очистили и отмыли Дворцовую площадь. Дорожникам поставлена задача до конца апреля убрать остатки грязи и песка с проезжей части и тротуаров — это 42 млн кв. метров. Асфальт будут мыть круглосуточно с помощью специальных средств», — рассказал губернатор.

Садово-парковые предприятия Петербурга проведут санитарную уборку в парках, скверах, на бульварах, объектах уличного озеленения на общей площади более 5 тысяч гектаров. От песка, применявшегося зимой в борьбе с гололедом, очистят газоны на площади 218 гектаров. Весной в Петербурге посадят около шести тысяч деревьев и более 50 тысяч кустарников.

«Приглашаем желающих 24 апреля на субботник. Мы обеспечим участников необходимым инвентарём», — добавил Беглов.

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