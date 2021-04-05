Красногорск, , 18:58 — REGNUM В 2021 году главной проблемой, волнующей предпринимателей Подмосковья, стала тема земельно-имущественных отношений. Такая информация содержится в отчете уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева.

В период с января по март 2021 года региональному бизнес-омбудсмену поступило 521 обращений. Из этого число 51% был составлен юридическими лицами, 43% обращений — индивидуальными предпринимателями, 2% — крестьянско-фермерскими хозяйствами и 4% — иными лицами. При этом в 2021 году изменилась тематика жалоб подмосковных предпринимателей.

«Если в течение последних трех лет основная часть обращений касалась деятельности правоохранительных органов — годовой показатель колебался от 25 до 27% от общей массы, то результаты первого квартала 2021 года нас приятно удивили. Упомянутая тема ушла на второй план — 19%, уступив первое место обращениям, которые связаны с темой земельно-имущественных отношений — 21%», — отметил Головнев.

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