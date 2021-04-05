Архангельск, , 18:47 — REGNUM В Архангельск вернется кинофестиваль «Сполохи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом договорились губернатор Александр Цыбульский и президент фестиваля, актер Сергей Жигунов.

Фестиваль многосерийных художественных фильмов проходил в Архангельске в начале «нулевых». Последние несколько лет он проводился в Южно-Сахалинске под другим названием — «Утро Родины».

«Мне кажется, пришло время вернуть «Сполохи» на историческую родину и провести их здесь, на архангельской земле», — сказал, обращаясь к губернатору, Сергей Жигунов.

Александр Цыбульский инициативу поддержал.

«Благодарю, что нашли время приехать в Архангельск. Я много хороших отзывов слышал о фестивале «Сполохи» и от представителей культурно-театрального сообщества нашего региона, и от жителей во время встреч с ними. Конечно, мы очень рады тому, что фестиваль вернется в Архангельск, уверен, что он доставит удовольствие северянам», — сказал Цыбульский.

Предполагается, что событие пройдет в Архангельске в августе этого года.

Напомним, ранее на «Сполохах» жители региона первыми смогли увидеть сериалы «День рождения Буржуя», «Марш Турецкого», «Маросейка, 12» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM,