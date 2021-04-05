Архангельск, 5 апреля 2021, 18:47 — REGNUM В Архангельск вернется кинофестиваль «Сполохи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом договорились губернатор Александр Цыбульский и президент фестиваля, актер Сергей Жигунов.
Фестиваль многосерийных художественных фильмов проходил в Архангельске в начале «нулевых». Последние несколько лет он проводился в Южно-Сахалинске под другим названием — «Утро Родины».
Александр Цыбульский инициативу поддержал.
Предполагается, что событие пройдет в Архангельске в августе этого года.
Напомним, ранее на «Сполохах» жители региона первыми смогли увидеть сериалы «День рождения Буржуя», «Марш Турецкого», «Маросейка, 12» и другие.
Как сообщало ИА REGNUM,