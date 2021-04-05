Москва, 5 апреля 2021, 18:46 — REGNUM Испытания экспериментальной атомной подводной лодки проекта 09852 «Белгород» планируется завершить к сентябрю 2021 года, сообщает 5 апреля «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
По утверждению источника, на атомоходе уже начал работать реактор ядерной силовой установки и начаты швартовые испытания субмарины.
«На «Белгороде» запущен реактор. Идут швартовые испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю лодка должна завершить весь цикл испытаний», — цитирует слова источника агентство.
Как сообщало ИА REGNUM, атомная подводная лодка «Белгород» является первым носителем шести глубоководных стратегических ударных беспилотников «Посейдон».
Ранее Минобороны России сообщило о формировании экипажа этой субмарины, который уже начал практическое освоение лодки и ее систем вооружения.
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