Женева, Швейцария, , 18:44 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 510 365 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 130 422 190 человек. Такие данные приводит 5 апреляВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 10 173 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 842 135.

Рост числа новых инфицированных в мире продолжается уже шестую неделю подряд. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было выявлено более 4 миллионов заболевших, скончались 71 165 пациентов с COVID-19.

В первую десятку стран по распространению инфекции за неделю входят Индия, Бразилия, США, Турция, Франция, Польша, Италия, Германия, Украина и Аргентина.