Киев, , 18:42 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины приняла протокол с мокрой печатью от окружной избирательной комиссии № 87 об итогах голосования на промежуточных выборах в Раду, сообщила 5 апреля пресс-служба ЦИК.

Таким образом комиссия объявила выборы в Раду на округе в Прикарпатье состоявшимися. Результаты выборов будут установлены после вступления в законную силу всех судебных решений.

Пресс-служба также публикует комментарий главы ведомства Олега Диденко, который отмечает, что это были «очень непростые выборы».

«Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что главными претендентами на победу на этом округе считались кандидат от «Слуги народа», силач и шоумен Василий Вирастюк, и бизнесмен Александр Шевченко. По предварительным данным, выборы выиграл Вирастюк, но его преимущество составило всего около 750 голосов. В ходе подсчета окружная избирательная комиссия выявила расхождение голосов за Шевченко на пяти участках, и там голосование признали недействительным. Кроме того, в процесс подсчета голосов вмешивалась СБУ. Выборы на этом округе в Прикарпатье Украины состоялись 28 марта.