Красногорск, , 18:43 — REGNUM За первые три месяца 2021 году уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу поступило примерно в шесть раз меньше обращений, чем годом ранее. Об этом сообщается пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.

Так в период с января по март 2021 года в адрес уполномоченного поступило 521 обращение. За этот же период прошлого года мы рассмотрели порядка 3 тыс. обращений.

«Считаю это хорошим признаком. Это означает, что жизнь вернулась в привычную колею, к показателям 2019 года, предшествовавшего пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Головнев.

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