Донецк, , 18:41 — REGNUM Посёлок Широкая Балка на западной окраине Горловки (ДНР) подвергся обстрелу украинских боевиков из миномётов калибра 82 мм, сообщает 5 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Атаку ВСУ начали в 14:55 мск из Новгородского (Украина). По району Широкой Балки боевики выпустили 12 мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Горловки Иван Приходько распространил информацию, согласно которой 4 апреля ВСУ обстреляли посёлок шахты Гагарина (ДНР).

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